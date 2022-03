L’effet numérique – Atelier présentation de Mon Espace Santé Pleumeleuc, 8 avril 2022, Pleumeleuc.

L’effet numérique – Atelier présentation de Mon Espace Santé Pleumeleuc

2022-04-08 17:00:00 – 2022-04-08 19:00:00

Pleumeleuc Ille-et-Vilaine Pleumeleuc

Depuis janvier 2022, mon espace santé est le nouveau service proposé par la CPAM pour suivre et participer à la préservation de sa santé. Un nouveau carnet de santé numérique et interactif. Animé par le GCS e-santé Bretagne et l’ARS Bretagne. Accès libre

__________

Montfort Communauté propose à tous ses habitants deux semaines d’animations 100% numériques, locales et gratuites.

Des jeux, des conférences, des ateliers, des expositions pour en savoir plus sur les usages qu’ils soient pratiques ou

ludiques.

Pleumeleuc

