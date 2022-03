L’effet numérique – Atelier codage Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Montfort-sur-Meu

L’effet numérique – Atelier codage Montfort-sur-Meu, 16 avril 2022, Montfort-sur-Meu. L’effet numérique – Atelier codage Place du Tribunal Médiathèque Lagirafe Montfort-sur-Meu

2022-04-16 – 2022-04-16 Place du Tribunal Médiathèque Lagirafe

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine ATELIER CODAGE

Médiathèque // Montfort-sur-Meu Apprendre à coder et s’amuser à réaliser des parcours avec les robots bluebot. Gratuit, sur inscription __________

Montfort Communauté propose à tous ses habitants deux semaines d’animations 100% numériques, locales et gratuites.

Des jeux, des conférences, des ateliers, des expositions pour en savoir plus sur les usages qu’ils soient pratiques ou

ludiques. contact@lagirafe-mediatheque.fr +33 2 99 09 88 10 ATELIER CODAGE

Médiathèque // Montfort-sur-Meu Apprendre à coder et s’amuser à réaliser des parcours avec les robots bluebot. Gratuit, sur inscription __________

Montfort Communauté propose à tous ses habitants deux semaines d’animations 100% numériques, locales et gratuites.

Des jeux, des conférences, des ateliers, des expositions pour en savoir plus sur les usages qu’ils soient pratiques ou

ludiques. Place du Tribunal Médiathèque Lagirafe Montfort-sur-Meu

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Montfort-sur-Meu Autres Lieu Montfort-sur-Meu Adresse Place du Tribunal Médiathèque Lagirafe Ville Montfort-sur-Meu lieuville Place du Tribunal Médiathèque Lagirafe Montfort-sur-Meu Departement Ille-et-Vilaine

L’effet numérique – Atelier codage Montfort-sur-Meu 2022-04-16 was last modified: by L’effet numérique – Atelier codage Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu 16 avril 2022 ille-et-vilaine montfort-sur-meu

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine