L’Effet Mode Châtelaudren-Plouagat, 20 mai 2022, Châtelaudren-Plouagat. L’Effet Mode Le Petit Echo de la Mode 2, place du Maillet Châtelaudren-Plouagat

2022-05-20 – 2022-05-22 Le Petit Echo de la Mode 2, place du Maillet

Châtelaudren-Plouagat Côtes d’Armor Châtelaudren-Plouagat Après une édition annulée, reportée plusieurs fois et transformée en «édition spéciale taillée sur mesure», L’Effet Mode (9e édition) se remet en beauté pour 2022 au Petit Echo de la Mode et peut-être ailleurs dans la communauté de communes… L’Effet Mode ? C’est un festival unique en son genre qui réunit depuis 2014, au milieu du printemps, les mondes de la mode et des arts : spectacles, ateliers, installations, expositions, vidéos. La programmation fait la part belle à la diversité, la nouveauté et aux styles dans un environnement naturel, sans voiture, au bord de l’eau. Au programme du festival : défilés de mode, un salon des créateurs, le concours « C’est moi le Patron ! », des spectacles, des installations, des expositions, des performances, des ateliers… Un festival gratuit pour de beaux moments en famille et entre amis ! Activité phare de L’Effet Mode, le concours « C’est moi le Patron ! » propose à des créateurs de détourner un patron-modèle du magazine “Le Petit Echo de la Mode” pour l’interpréter de façon contemporaine. Le public peut voter pour sa création préférée tandis qu’un jury de professionnels de la mode et des arts exerce son œil critique pour désigner 3 gagnants. Pour 2022, nous nous espérons réaliser une édition pleine de vie avec une programmation riche et variée mais celle-ci restera a sous réserve de modifications liées notamment au contexte sanitaire. lpem@leffarmor.fr +33 2 96 79 26 40 http://petit-echo-mode.fr/ Après une édition annulée, reportée plusieurs fois et transformée en «édition spéciale taillée sur mesure», L’Effet Mode (9e édition) se remet en beauté pour 2022 au Petit Echo de la Mode et peut-être ailleurs dans la communauté de communes… L’Effet Mode ? C’est un festival unique en son genre qui réunit depuis 2014, au milieu du printemps, les mondes de la mode et des arts : spectacles, ateliers, installations, expositions, vidéos. La programmation fait la part belle à la diversité, la nouveauté et aux styles dans un environnement naturel, sans voiture, au bord de l’eau. Au programme du festival : défilés de mode, un salon des créateurs, le concours « C’est moi le Patron ! », des spectacles, des installations, des expositions, des performances, des ateliers… Un festival gratuit pour de beaux moments en famille et entre amis ! Activité phare de L’Effet Mode, le concours « C’est moi le Patron ! » propose à des créateurs de détourner un patron-modèle du magazine “Le Petit Echo de la Mode” pour l’interpréter de façon contemporaine. Le public peut voter pour sa création préférée tandis qu’un jury de professionnels de la mode et des arts exerce son œil critique pour désigner 3 gagnants. Pour 2022, nous nous espérons réaliser une édition pleine de vie avec une programmation riche et variée mais celle-ci restera a sous réserve de modifications liées notamment au contexte sanitaire. Le Petit Echo de la Mode 2, place du Maillet Châtelaudren-Plouagat

dernière mise à jour : 2022-04-09 par Office de tourisme Falaises d’Armor

Détails Catégories d’évènement: Châtelaudren-Plouagat, Côtes-d'Armor Autres Lieu Châtelaudren-Plouagat Adresse Le Petit Echo de la Mode 2, place du Maillet Ville Châtelaudren-Plouagat lieuville Le Petit Echo de la Mode 2, place du Maillet Châtelaudren-Plouagat Departement Côtes d'Armor

Châtelaudren-Plouagat Châtelaudren-Plouagat Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatelaudren-plouagat/

L’Effet Mode Châtelaudren-Plouagat 2022-05-20 was last modified: by L’Effet Mode Châtelaudren-Plouagat Châtelaudren-Plouagat 20 mai 2022 Châtelaudren-Plouagat Côtes-d’Armor

Châtelaudren-Plouagat Côtes d'Armor