Partage de savoir-faire L’effet mer, 1 avril 2023, Aber-Wrac'h.

Partage de savoir-faire 1 et 2 avril L’effet mer

approche découverte ludique aux métiers d’art

L’effet mer 1 ar Palud Aber-Wrac’h 29870 Finistère Bretagne

Et si le bonheur se trouvait au bord de la mer…

L’Effet Mer est un concept-store de créations artisanales dédié à l’art de vivre dans le Pays des Abers. Dans le cadre magnifique du port de l’Aber Wrac’h, notre boutique atypique est installée dans une ravissante maison blanche aux volets bleus, autrefois occupée par les goémoniers.

C’est dans ce décor inspirant et authentique que les créatrices de L’Effet Mer vous invitent à vivre une expérience unique. Laissez-vous séduire par la quiétude des lieux, et partez à la découverte de cet environnement maritime exceptionnel à travers nos œuvres et créations.

Notre mission: magnifier le quotidien avec des objets uniques et plein de charme, inspirés par la beauté des Abers.

Objets d’art et de décoration, bijoux, arts de la table… Toutes nos créations sont conçues artisanalement et localement dans des matériaux nobles (céramique, textile, bois, verre).

Les artisanes de L’Effet Mer vous accueillent toute l’année, marée après marée.

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, venez les rencontrer et échanger avec elles. Découvrez leurs parcours, leurs savoirs-faire, et profitez des ateliers et démonstrations pour vous mettre dans la peau d’un artisan d’art, le temps d’un week-end.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T14:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

L’effet mer