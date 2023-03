Atelier découverte du fusing avec Sandra Ovono L’effet mer, 1 avril 2023, Aber-Wrac'h.

Les visiteurs pourront participer à un atelier pour réaliser un petit objet en verre coloré, qui sera fondu à haute température dans mon atelier. Inscription préalable fortement recommandée.

Démarche artistique

Explorer, créer, apprendre, grandir, vibrer, s’émerveiller, rêver et faire rêver… Ces mots pourraient résumer ma démarche depuis plus de 20 ans.

Amoureuse de la mer et du verre, j’ai développé un savoir-faire particulier pour infuser cette passion marine dans la matière. Mes créations jouent avec la lumière, les couleurs et la transparence aquatique du verre. J’ai à cœur de créer des pièces uniques et contemplatives, qui honorent la beauté des paysages marins.

Techniques employées

Verre: Fusing, thermoformage, peinture sur verre, gravure, vitrail tiffany

Métal: forgeage, martelage, fonte à cire perdue, soudure, gravure

Matériaux utilisés

Matière noble et durable, le verre est au cœur de mon travail. Il s’accompagne d’argent, de laiton ou d’acier.

