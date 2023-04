Leeum, Museum of Art Seoul Catégorie d’évènement: Séoul

Leeum, Museum of Art, 16 mai 2023, Seoul. Mardi 16 mai, 14h00 Leeum, Museum of Art Leeum, Museum of Art 60-16 Itaewon-ro 55-gil, Yongsan-gu, Seoul, South Korea Seoul 04349 Hannam-dong [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/ktTqbUFLSGAWRSMi6 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-16T07:00:00+02:00 – 2023-05-16T11:00:00+02:00

2023-05-16T07:00:00+02:00 – 2023-05-16T11:00:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Séoul Autres Lieu Leeum, Museum of Art Adresse 60-16 Itaewon-ro 55-gil, Yongsan-gu, Seoul, South Korea Ville Seoul Age max 99 Lieu Ville Leeum, Museum of Art Seoul

Leeum, Museum of Art Seoul https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/seoul/

Leeum, Museum of Art 2023-05-16 was last modified: by Leeum, Museum of Art Leeum, Museum of Art 16 mai 2023 Leeum Museum of Art Seoul SÉOUL

Seoul