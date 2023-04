Soirée guinguette au goût des rencontres Le Goût des rencontres, 8 juillet 2023, Lées-Athas.

Le Goût des rencontres propose une soirée guinguette avec repas et petit concert animé par « Les vagabonds » en libre participation.

Réservations obligatoires avant le 1 juillet..

2023-07-08 à ; fin : 2023-07-08 . .

Le Goût des rencontres

Lées-Athas 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Le Goût des rencontres proposes a guinguette evening with a meal and a small concert by « Les vagabonds » with free participation.

Reservations required before July 1.

El Goût des rencontres propone una velada guinguette con comida y un pequeño concierto de « Les vagabonds » con participación libre.

Reserva obligatoria antes del 1 de julio.

Le Goût des rencontres bietet einen Guinguette-Abend mit Essen und einem kleinen Konzert unter der Leitung von « Les vagabonds » (Die Vagabunden) bei freier Teilnahme.

Reservierungen sind bis zum 1. Juli erforderlich.

Mise à jour le 2023-04-12 par Office de Tourisme du Haut-Béarn