Ateliers mobile vélo Fronton de Lées, 27 mai 2023, Lées-Athas.

A l’occasion de mai à vélo, un mois pour adopter le vélo pour la vie !

Un atelier mobile est organisé pour faire connaitre les fondamentaux du vélo pour la réparation.

Avec ou sans vélo, l’atelier est ouvert à tous.

L’objectif est d’apprendre la réparation avec des techniciens. Le travail de l’association permet de rendre les cyclistes autonomes dans leur quotidien à vélo.

Seules les pièces et fournitures (câbles, chaîne, patins de freins, etc… seront facturés aux cyclistes)..

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-27 13:00:00. EUR.

Fronton de Lées

Lées-Athas 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of May by bike, a month to adopt the bike for life!

A mobile workshop is organized to introduce the basics of bicycle repair.

With or without a bike, the workshop is open to all.

The goal is to learn how to repair with technicians. The work of the association allows cyclists to be autonomous in their daily life on a bicycle.

Only the parts and supplies (cables, chain, brake pads, etc… will be charged to the cyclists).

Con motivo del Mayo de la Bicicleta, ¡un mes para adoptar la bicicleta de por vida!

Se organiza un taller itinerante para iniciarse en los fundamentos de la reparación de bicicletas.

Con o sin bicicleta, el taller está abierto a todos.

El objetivo es aprender a reparar con los técnicos. El trabajo de la asociación permite a los ciclistas ser autónomos en su pedaleo diario.

Sólo se cobrarán a los ciclistas las piezas y los suministros (cables, cadenas, pastillas de freno, etc.).

Anlässlich des Fahrradmonats Mai, einem Monat, in dem es darum geht, das Fahrrad für das ganze Leben zu nutzen!

Eine mobile Werkstatt wird organisiert, um die Grundlagen des Fahrrads für Reparaturen bekannt zu machen.

Ob mit oder ohne Fahrrad, die Werkstatt ist für alle offen.

Ziel ist es, das Reparieren unter Anleitung von Technikern zu erlernen. Die Arbeit des Vereins ermöglicht es den Radfahrern, in ihrem Alltag mit dem Fahrrad selbstständig zu sein.

Nur die Teile und Vorräte (Kabel, Kette, Bremsklötze usw. werden den Radfahrern in Rechnung gestellt).

Mise à jour le 2023-04-20 par Office de Tourisme du Haut-Béarn