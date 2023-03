Balade naturaliste : la tête au soleil et les pieds dans l’eau Leers Vignoc Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Vignoc

Balade naturaliste : la tête au soleil et les pieds dans l’eau Leers, 10 juin 2023, Vignoc. Balade naturaliste : la tête au soleil et les pieds dans l’eau Samedi 10 juin, 14h00 Leers Gratuit Tout le monde le sait, les plantes aiment l’eau. Certaines l’aime plus que d’autres puisqu’elles vont jusqu’à pousser les pieds dans l’eau. Ces plantes appelées hélophytes sont représentées par une multitude de variétées aux formes et aux couleurs différentes. Vous apprendrez ici à reconnaître les différentes espèces et découvrirez la place qu’elles occupent dans les écosystèmes, notamment leur rôle d’épurateur de l’eau.

Balade animée par la Maison de l’eau, de la pêche et de la nature. Rendez-vous : 14h à 16h

Lieu : Entrée des bassins Filtrants – Allée des pêcheurs à Leers Leers Allée des Pêcheurs Vignoc 35630 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.99.00.22 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T14:00:00+02:00 – 2023-06-10T16:00:00+02:00

2023-06-10T14:00:00+02:00 – 2023-06-10T16:00:00+02:00 Océane Aliadière

