Balade naturaliste : tritons et compagnies Leers, 19 avril 2023, Vignoc. Balade naturaliste : tritons et compagnies Mercredi 19 avril, 14h00 Leers Gratuit Tritons, grenouilles, crapauds, … Des animaux bien étranges, avec un mode de vie étonnant. En effet, ces animaux adaptés à la vie aquatique et à la vie terrestre, vont passer d’un milieu à l’autre en fonction de la saison et de leur stade de développement. Le public aura la possibilité de découvrir les différentes espèces d’amphibiens présentes sur le site et d’en apprendre plus sur leur biologie et les menaces qui pèsent sur eux.

Balade animée par la Maison de l’eau, de la pêche et de la nature

Rendez-vous de 14h à 16h à l'entrée du site des bassins filtrants, allée des pêcheurs à Leers

