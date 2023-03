Balade naturaliste : le monde des mares Leers Vignoc Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Balade naturaliste : le monde des mares Leers, 18 mars 2023, Vignoc. Balade naturaliste : le monde des mares Samedi 18 mars, 14h00 Leers Gratuit Une multitude de mares parsèment la Métropole. Chacune d’entre-elles est unique et abrite une myriade d’êtres vivants. Qui sont ces êtres ? Comment vivent-ils ? Comment sont-ils arrivés là ? C’est ce que nous vous proposons de découvrir, depuis les escargots de quelques millimètres, en passant par les crustacés et jusqu’à la larve de plusieurs centimètres de la plus grande libellule de France. Rendez-vous à 14h : entrée des bassins filtrants – Allée des pêcheurs à Leers Site en libre accès Animée par la Maison de l’eau, de la pêche et de la nature. Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles / animations. Leers Allée des Pêcheurs Vignoc 35630 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 99 00 22 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

