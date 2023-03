Balade naturaliste : flanerie au bord de l’eau Leers Leers Catégories d’Évènement: Leers

Nord

Balade naturaliste : flanerie au bord de l’eau Leers, 13 septembre 2023, Leers. Balade naturaliste : flanerie au bord de l’eau Mercredi 13 septembre, 14h00 Leers Gratuit Entre France et Belgique, parcourons ensemble la diversité de la voie d’eau et de ses paysages. Cette balade bucolique est parsemée de nombreuses narrations sur l’histoire du canal, et de la campagne Leersoise, ainsi que sur les ouvrages et ses berges…

Balade animée par la Maison de l’eau, de la pêche et de la nature

Rendez-vous : 14h

Durée : 2h

Lieu : entrée des bassins filtrants, allée des pêcheurs à Leers

Renseignements : 03 20 99 00 22 Leers Allée des pêcheurs à Leers Leers 59115 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

