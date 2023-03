Balade naturaliste : le monde des libellules et demoiselles Leers Leers Catégories d’Évènement: Leers

Balade naturaliste : le monde des libellules et demoiselles Leers, 1 août 2023, Leers. Balade naturaliste : le monde des libellules et demoiselles Mardi 1 août, 14h00 Leers Gratuit Seules ou en tandem, qui sont ces petites fées virevoltantau-dessus de l’eau ? Partez à leur rencontre et laissez-vous charmer par ces créatures énigmatiques le long des bassins filtrants aux cotés des écogardes de la MEL. Habitudes, morphologie, cycle de vie elles n’auront plus aucun secret pour vous !

RDV à 14h devant la Guinguette, 109 rue de Wattrelos

Durée 2h

Renseignements au 03 20 63 11 23 Leers La Guinguette, 109 rue de Wattrelos Leers 59115 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-01T14:00:00+02:00 – 2023-08-01T16:00:00+02:00

