L’art de Lee Ufan Lee Ufan Arles Arles, 20 décembre 2023, Arles.

L’art de Lee Ufan 20 décembre 2023 – 7 janvier 2024 Lee Ufan Arles Prix du billet + 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-20T11:00:00+01:00 – 2023-12-20T12:00:00+01:00

Fin : 2024-01-07T11:00:00+01:00 – 2024-01-07T12:00:00+01:00

Venez découvrir des visites spécialement conçues par nos médiateur pour le public adulte, sur les thématiques importantes de l’art de Lee Ufan.

Prix du billet + 5€

https://www.leeufan-arles.org/evenements/visites-thematiques

contact@leeufan-arles.org

09 78 07 83 26

Mercredi 20 décembre à 11h‍

LE GESTE ET LE CHEMIN

L’art et le corps

Dans la pratique sculpturale et picturale de Lee Ufan, le corps et les gestes sont le point de départ d’un cheminement physique, sensoriel et conceptuel. Nous découvrirons le rapport fécond de Lee Ufan aux notions de geste et de chemin.

Mercredi 27 décembre à 11h

LA POÉSIE DE L’ESPACE

Notions d’espace et de temps

Lee Ufan questionne dans ses Relatum et son travail pictural la notion d’espace. Plus encore, c’est la relation entre les matériaux, le visiteur et l’espace environnant qui est primordiale pour l’artiste. À Lee Ufan Arles, l’artiste a même pensé les lieux d’exposition en fonction des œuvres et nous vous invitons à découvrir ce dialogue lors de cette visite.

Vendredi 29 décembre à 11h

AVEC LE MONDE EXTÉRIEUR

Lee Ufan et la nature

Comme d’autres artistes, Lee Ufan explore la possibilité d’une coexistence harmonieuse entre l’homme et la nature. Sa démarche s’ancre également dans un temps long à travers deux états du monde minéral, l’un naturel, l’autre transformé par l’homme. Cette visite livrera une réflexion philosophique sur le naturel et l’artificiel à travers les œuvres de l’artiste.

Dimanche 07 janvier à 11h‍

L’ART DE LA RENCONTRE

Un parcours de visite et de lecture

Pour Lee Ufan, rencontrer c’est sortir de soi et s’ouvrir au monde extérieur. C’est également le moment où deux entités, lorsqu’elles entrent en contact, se transforment mutuellement. Lors de cette visite, nous découvrirons les œuvres de Lee Ufan au gré d’une lecture d’extraits de son ouvrage Un art de la rencontre.

Lee Ufan Arles 5 rue Vernon 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « contact@leeufan-arles.org »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.leeufan-arles.org/evenements/visites-thematiques »}] [{« link »: « https://www.leeufan-arles.org/evenements/visites-thematiques »}]

visite guidée

Lee Ufan Arles