Journée du Patrimoine à Lee Ufan Arles Dimanche 17 septembre, 11h00, 15h00 Lee Ufan Arles Entrée libre / Visites guidées gratuites sur réservation

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine de 2023, Lee Ufan Arles propose deux visites guidées autour de l’architecture de l’Hôtel Duport-Vernon.

Si sa façade est caractéristique d’une architecture du XVIIIe siècle et même du XIXème, en son intérieur se dévoilent des vestiges plus anciens.

Afin de se plonger dans l’histoire de cette bâtisse, profondément liée à celle de la ville d’Arles, deux visites guidées gratuites auront lieu le dimanche 17 septembre, à 11h et 15h à Lee Ufan Arles.

Entrées gratuites le dimanche 17 septembre 2023 uniquement, de 10h à 19h (Dernière entrée 18h30).

Visites guidées patrimoine gratuites sur réservation.

Le billet donne accès aux expositions permanente et temporaire.‍

Réservations : billetterie@leeufan-arles.org

Lee Ufan Arles 5 rue Vernon 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

