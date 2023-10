Visites commentées nocturnes à Lee Ufan Arles Lee Ufan Arles Arles, 13 mai 2023, Arles.

À l’occasion de la 19ème édition des Nuits Européennes des Musées, les portes de Lee Ufan Arles seront ouvertes jusqu’à 21h et la soirée sera ponctuée de visites :

18h : Visite en famille : Une visite guidée ludique et interactive adaptée aux enfants. La présence d’un adulte est obligatoire. Durée: 1h

19h : Visite commentée de l’exposition. Durée : 45 minutes

20h : Visite guidée Un art de la rencontre : découvrez les œuvres de Lee Ufan au gré d’une lecture d’extraits de son ouvrage Un art de la rencontre. Durée : 45 minutes

A partir de 18h, gratuité des entrées et des visites commentées (sur réservation dans la limite des places disponibles).

Au cœur de l'Hôtel Vernon, hôtel particulier construit entre le XVIème et le XVIIIème siècle, à mi-chemin entre les Arènes et la place du Forum, 1000 m2 dévoilent sur 2 étages les œuvres du peintre et sculpteur minimaliste Lee Ufan, ainsi qu'une librairie, une boutique, des espaces de médiation et de réception.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00

