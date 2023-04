Vacances des Petits Fans : Mon herbier de Arles à Z Lee Ufan Arles, 18 avril 2023, Arles.

Enfant, Lee Ufan était membre du club de botanique de son école et passait son temps dehors à reconnaître et cueillir une multitude de plantes et de fleurs. Cette proximité avec la nature est encore aujourd’hui une importante dimension de son œuvre.

Jour 1, mardi 18 avril, 14h00-16h30

Visite guidée de Lee Ufan Arles, introduction à l’objet pratique et artistique de l’herbier et à son histoire. Fabrication du papier recyclé qui servira pour les pages de l’herbier.

Jour 2, mercredi 19 avril hors-les-murs, 14h-17h

Escapade et cueillette au Domaine du Possible. Les participants seront véhiculés de Lee Ufan Arles au Domaine pour une initiation en pleine nature à la reconnaissance et la cueillette de plantes et de fleurs. Lee Ufan Arles se charge également de ramener les enfants au musée.

Jour 3, jeudi 20 avril, 14h-16h30

Confection des pages de l’herbier : organiser ses pages, déposer les fleurs, les reconnaître et leur donner une légende, presser les pages.

Jour 4, vendredi 21 avril, 14h-16h30

Finitions de l’herbier : relier les pages de l’herbier avec une reliure japonaise et confection de la première de couverture avec une initiation au gaufrage du papier.

Âge : 6-10 ans

Horaire : De 14h à 16h30

Tarif : 60 € pour les 4 après-midis (visite et ateliers, incluant les goûters)

