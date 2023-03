Atelier des petits fans Lee Ufan Arles Arles Catégories d’Évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Atelier des petits fans Lee Ufan Arles, 15 mars 2023, Arles. Atelier des petits fans Mercredi 15 mars, 14h00 Lee Ufan Arles 12€ ‍Mercredi 15 Mars 2023 / Faire de l’aquarelle

L’aquarelle permet à Lee Ufan, tout comme la peinture, d’explorer la place du geste dans sa réaction à la toile et à la couleur. À la manière de Lee Ufan, les enfants participants à cet atelier s’initient à la peinture à l’aquarelle et à l’importance du geste et de la matière dans son utilisation.

Horaires et dates : Mercredi 15 mars de 14h à 16h30

Age : de 5 à 8 ans

Tarifs : 12€ par enfant (Goûter inclus)

Jauge : 6 enfants maximum Lee Ufan Arles 5 rue Vernon 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.leeufan-arles.org/evenements/les-ateliers-des-petits-fans »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@leeufan-arles.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-15T14:00:00+01:00 – 2023-03-15T16:30:00+01:00

2023-03-15T14:00:00+01:00 – 2023-03-15T16:30:00+01:00 activité enfant Lee Ufan Lee Ufan Arles

Détails Catégories d’Évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Lee Ufan Arles Adresse 5 rue Vernon 13200 Arles Ville Arles Departement Bouches-du-Rhône Age min 5 Age max 8 Lieu Ville Lee Ufan Arles Arles

Lee Ufan Arles Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Atelier des petits fans Lee Ufan Arles 2023-03-15 was last modified: by Atelier des petits fans Lee Ufan Arles Lee Ufan Arles 15 mars 2023 Arles Lee Ufan Arles Arles

Arles Bouches-du-Rhône