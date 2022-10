Les Ateliers des Petits Fans Lee Ufan Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

12€ tarif unique

Les Ateliers des Petits Fans, destinés aux 6-12 ans, proposent le temps d’un mercredi après-midi une visite découverte des œuvres de Lee Ufan suivi d’un atelier créatif. handicap moteur mi Lee Ufan Arles 5 rue Vernon 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Mercredi 23 Novembre de 14h à 16h30

Peint à la ligne

‍Les peintures de Lee Ufan sont le fruit d’une grande concentration, d’un mélange de pigments propres à l’artiste et d’un geste répété, mais unique. Crée ta peinture, invente ton motif et choisis tes outils pour réaliser une peinture sur toile dans la démarche de Lee Ufan.

Goûter de chez Yamamoto inclus.

