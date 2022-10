Nocturne Lee Ufan Arles Lee Ufan Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Chaque mois, découvrez une des multiples facettes de l'œuvre de Lee Ufan en dialogue avec une sélection de vins du Buste & l'Oreille. Visite guidée thématique et dégustation.

La première nocturne se tiendra le jeudi 20 octobre, de 18h à 20h.

Cette première visite thématique s’articulera autour du thème L’Ombre des Étoiles. Elle sera suivie d’une dégustation de vins autour de la thématique et d’un échange avec les visiteurs sur le wall painting où Lee Ufan joue avec les dégradés, ombres et lumières. Tarif : 20€ pour la visite et la dégustation

Réservation: billetterie@leeufan-arles.org

