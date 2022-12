Lee Ritenour New Morning, 29 mars 2023, Paris.

Le mercredi 29 mars 2023

de 19h00 à 22h00

. payant Tarif New Morning : 33 EUR

Lee Ritenour est de retour en France après 8 ans d’absence.

De Peggy Lee à Pink Floyd en passant par Quincy Jones, Steely Dan ou George Benson, la liste des artistes ayant fait appel à Lee pourrait être sans fin. Guitariste légendaire des studios d’enregistrement, sa carrière a débuté vers l’âge de 16 ans avec The Mama’s and The Papa’s avant de se poursuivre en solo, puis en groupe avec notamment Fourplay. 34 albums plus tard (1 Grammy et 16 nominations) Lee parcourt l’Europe en partageant son histoire et sa musique.

Lee Ritenour commence sa carrière vers l’âge de 16 ans en jouant avec les Mama’s & the Papa’s. Longtemps demeuré par la suite musicien de studio, Lee Ritenour est un guitariste assez influencé par les sonorités latines (il a notamment tourné avec Sergio Mendes) par Wes Montgomery et Joe Pass. Il commence une carrière solo vers la fin des années 1970. Il participe au développement d’une nouvelle sonorité typique des années 1970, soit un mélange d’electro et de jazz très rythmé avec des effets fulgurants. Il joue sur l’album The Wall (Pink Floyd) aussi bien de la guitare rythmique (One of My Turns) que de la guitare acoustique (Comfortably Numb) Sa carrière a toujours oscillé entre pop et jazz mais on peut estimer que le groupe qu’il a formé au début des années 1990 (Fourplay) avec Bob James, Nathan East et Harvey Mason lui a permis d’exprimer son talent de la meilleure façon possible.

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

