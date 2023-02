Lee Fields The Sentimental Fool Tour LA CARTONNERIE, 16 février 2023, REIMS.

Les Trans présentent : LEE FIELDS – THE SENTIMENTAL FOOL TOUR @ L'ANTIPODE20H-00HAvec une carrière déjà longue de plus de cinq décennies, Lee Fields – 72 ans – est l'un des grands soulmen encore en pleine activité. Plus de trois ans après son dernier album qui l'a maintenu au sommet de la scène soul internationale, l'artiste rejoint le célèbre label new-yorkais Daptone Records (Sharon Jones, Sugarman 3, Charles Bradley…) et sort un nouvel album, Sentimental Fool, à l'automne 2022 (le 28 octobre). Le natif de Caroline du Nord y retrouve le producteur Gabe Roth (Sharon Jones & The Dap-Kings, Amy Winehouse…), vingt-cinq ans après leur première rencontre déterminante.À l'invitation des Trans, Lee Fields et son groupe se produisent donc à l'Antipode pour présenter ses nouveaux morceaux.

LA CARTONNERIE REIMS 84 Rue du Docteur Lemoine Marne

