LEE FIELDS & THE EXPRESSIONS LE BIKINI Ramonville St Agne, vendredi 5 juillet 2024.

Plus de trois ans apre`s son dernier album qui l’a maintenu au sommet de la sce`ne soul internationale, Lee Fields rejoint le ce´le`bre label new-yorkais Daptone Records et sort un nouveau disque, Sentimental Fool.Le natif de Caroline du Nord retrouve le producteur Gabe Roth (Sharon Jones & The Dap-Kings, Amy Winehouse…), vingt-cinq ans apre`s leur premie`re rencontre de´terminante.

Tarif : 30.00 – 30.00 euros.

Début : 2024-07-05 à 19:30

LE BIKINI Parc Technologique du Canal 31520 Ramonville St Agne 31