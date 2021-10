Lille Maison Folie Moulins Lille, Nord L’éducation pour tous à la Micro-Folie de Lille Maison Folie Moulins Lille Catégories d’évènement: Lille

Venez rencontrer les équipes de la Micro-Folie de Lille, dispositif culturel situé au cœur de la maison Folie Moulins. Vous pourrez découvrir comment, à travers 14 thématiques de visites de groupe ou des visites sur-mesure, elle participe à l’éducation artistique et culturelle de tous les lillois, petits et grands. La Micro-Folie est composée de deux espaces innovants : le Mini-Lab, pour prendre confiance en ses talents de bricoleur, et le Musée numérique, pour se familiariser avec plus de 1600 œuvres. _Accès libre et gratuit, sans réservation_ _Renseignements : [mfmoulins@mairie-lille.fr](mailto:mfmoulins@mairie-lille.fr) ou 03 20 95 08 82_ Dans le cadre du [Festival des Solidarités Internationales](https://reservations.lille.fr/event/fsi) de Lille, du 13 au 20 novembre.

La Micro-Folie vous ouvre ses portes pour vous présenter ses actions pédagogiques, dans le cadre du Festival des Solidarités Internationales ! Maison Folie Moulins 47 rue d'Arras, Lille

2021-11-13T14:00:00 2021-11-13T19:00:00;2021-11-14T14:00:00 2021-11-14T19:00:00

