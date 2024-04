« L’éducation populaire fait-elle encore ressource pour le travail social ? » (Démocratie sociétale, Travail et Politique & Atemis) Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa Paris, jeudi 25 avril 2024.

Le jeudi 25 avril 2024

de 18h30 à 20h00

.Public adultes. gratuit

>> Réservation à l’accueil du Centre uniquement

Le jeudi 25 avril à 18h30 : « L’éducation populaire fait-elle encore ressource pour le travail social ? » (Démocratie sociétale, Travail et Politique & Atemis)

L’éducation populaire et le travail social partagent l’enjeu de participer à bâtir une société démocratique et inclusive. Cependant, les évolutions politiques et économiques depuis les années 80 ont conduit au développement d’organisations en mode projet qui répondent aux exigences gestionnaires de fonctionnement de financeurs, et à un système de programmation d’activités supposées répondre à des besoins définis par des spécialistes. Ces dynamiques, en excluant les personnes les plus vulnérables, et en dégradant le pouvoir d’agir des habitants, mettent à mal, à la fois les principes et les effets recherchés par l’éducation populaire et le travail social. Dans le même temps, des mouvements militants, dans et hors des structures institutionnalisées, réinventent des modes d’action émancipateurs, et tentent de renouer avec les grands principes d’une éducation populaire au service du travail social.

Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa 63 rue de buzenval 75020

Contact : +33143565760 kensarowiwa@ligueparis.org

CPA Ken Saro-Wiwa