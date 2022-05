Ledœufre – Art singulièrement marin Saint-Denis-d’Oléron Saint-Denis-d'Oléron Catégories d’évènement: 17650

Saint-Denis-d'Oléron

Ledœufre – Art singulièrement marin Saint-Denis-d’Oléron, 24 octobre 2022, Saint-Denis-d'Oléron. Ledœufre – Art singulièrement marin Carrefour du port Ancien Abri du Canot de Sauvetage Saint-Denis-d’Oléron

2022-10-24 10:00:00 10:00:00 – 2022-10-30 19:00:00 19:00:00 Carrefour du port Ancien Abri du Canot de Sauvetage

Saint-Denis-d’Oléron 17650 Peintures sur toile , techniques mixtes sur bois, autels et ex-votos profanes en bois flottés, céramique et porcelaine. Une allégorie de l’aventure humaine à travers le prisme maritime. ledoeufre@live.fr +33 6 76 86 95 04 https://www.ledoeufre.com/ Carrefour du port Ancien Abri du Canot de Sauvetage Saint-Denis-d’Oléron

dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Catégories d’évènement: 17650, Saint-Denis-d'Oléron Autres Lieu Saint-Denis-d'Oléron Adresse Carrefour du port Ancien Abri du Canot de Sauvetage Ville Saint-Denis-d'Oléron lieuville Carrefour du port Ancien Abri du Canot de Sauvetage Saint-Denis-d'Oléron Departement 17650

Saint-Denis-d'Oléron Saint-Denis-d'Oléron 17650 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-denis-doleron/

Ledœufre – Art singulièrement marin Saint-Denis-d’Oléron 2022-10-24 was last modified: by Ledœufre – Art singulièrement marin Saint-Denis-d’Oléron Saint-Denis-d'Oléron 24 octobre 2022 17650 Saint-Denis-d'Oléron

Saint-Denis-d'Oléron 17650