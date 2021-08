L’édition jeunesse en philosophie Médiathèque Hélène Berr, 23 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 23 septembre 2021

de 10h à 13h

gratuit

Conférence autour de l’abord de la philosophie pour les enfants, notamment à travers des livres et des magasines.

Comment faire connaître une discipline souvent considérée comme exigeante à des publics moins avertis, et notamment aux enfants ? Les plus jeunes devraient-ils être familiarisés à la philosophie, aux questions qu’elle pose, à ses penseurs, avant le lycée ? Quel peut-être le rôle des livres et magazines dans cette première approche ?

La rencontre, destinée en premier lieu aux professionnels du livre – bibliothécaires, documentalistes, libraires – désirant parfaire leur connaissance des catalogues, est également ouverte à tous les curieux amateurs.

Avec les interventions de :

– Johanna Hawken, directrice fondatrice de la Maison de la Philo à Romainville et autrice d’un Abécédaire de la philosophie pour les enfants (éd. Chronique sociale), animatrice d’ateliers de philosophie

– Olivier Philipponneau et Raphaële Enjary, créateurs des éditions 3œil et de la collection Philonimo, écrite par Alice Brière-Haquet et dont chaque titre est illustré par un dessinateur différent

– Wivine Van Binst, responsable de la communication pour Philéas et Autobulle, revue belge bimestrielle, visant à donner des clés aux enfants sur le monde dans lequel ils vivent

– Alice Brière-Haquet, créatrice et autrice de la collection Philonimo publiée par les éditions 3œil

Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus Paris 75012

6 : Bel-Air (286m) 6, 8 : Daumesnil (377m)



Contact :Les Editeurs associés 0143368119 contact@festival-raccords.com http://www.festival-raccords.com/ https://www.facebook.com/events/252391136441374 0143368119 contact@festival-raccords.com

Date complète :

2021-09-23T10:00:00+02:00_2021-09-23T13:00:00+02:00

