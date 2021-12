Le Mans Sarthe Le Mans, Sarthe L’édition connectée FormaSarthe aura bien lieu les 28 et 29 janvier prochains ! Sarthe Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

C’est dans cette perspective que le forum des formations et des métiers FormaSarthe aura lieu les 28 et 29 janvier prochains sous forme d’une édition « connectée » accessible à distance. Cela permettra non seulement de respecter les contraintes sanitaires du moment mais aussi et surtout de favoriser l’accès à l’information de n’importe quel endroit de notre territoire ! Un seul réflexe à avoir : vous connecter sur le site [https://www.formasarthe.fr/](https://www.formasarthe.fr/) (cf. le QR code) et suivre les 28 et 29 janvier 2022 toute la diversité d’informations qui seront mises à votre service ! Depuis 30 ans maintenant, FormaSarthe reste une réelle opportunité pour trouver sa vocation, découvrir la richesse des formations envisageables et rencontrer des professionnels. Sarthe Le Mans Le Mans Sarthe

