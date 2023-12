Ledisi New Morning Paris, 2 mai 2024, Paris.

Le jeudi 02 mai 2024

de 19h30 à 23h00

.Tout public. payant Tarif New Morning : 30.80 EUR

Ledisi, la virtuose vocale lauréate d’un Grammy, s’apprête à embraser la scène et à enchanter l’Europe en 2024 de sa présence envoûtante.

Acclamée comme l’une des plus grandes chanteuses du monde par des icônes telles que Prince, Patti LaBelle et Chaka Khan, le parcours musical de Ledisi comprend un hommage à Nina Simone aux côtés de son très attendu album orienté R&B, prévu pour une sortie au printemps 2024.

Après une carrière remarquable de deux décennies, Ledisi a enfin remporté son premier Grammy en mars 2021 pour la meilleure performance R&B traditionnelle avec son succès « Anything For You ». Cette année-là, pendant la pandémie, Ledisi a lancé son propre label et a sorti l’album « The Wildcard », qui comprenait sa chanson primée aux Grammy et sa première chanson classée numéro 1 au Billboard à l’été 2020. En décembre 2020, elle a co-produit sa toute première émission spéciale PBS, « Ledisi Sings Nina Simone ». À la suite du grand succès de « The Wild Card », Ledisi a sorti « Ledisi Live at The Troubadour » en avril 2021, accompagné d’un concert virtuel payant en « pay-per-view ».

Née à La Nouvelle-Orléans et élevée à Oakland, en Californie, Ledisi a ébloui les fans avec sa voix incomparable. Elle a vraiment mérité une place dans le panthéon des plus grands chanteurs de sa génération. Elle a été en tête d’affiche de quatre tournées nationales à guichets fermés, a joué aux côtés d’artistes tels que Dave Matthews, Gary Clark Jr., Vince Gill, Keb Mo, Maxwell, ainsi que des grands du jazz Herbie Hancock, Robert Glasper et Patti Austin.

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

Contact : https://www.newmorning.com/ https://www.facebook.com/events/981013127021738/

Ledisi