Ledeunff – concert Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie

Ledeunff – concert Chamonix-Mont-Blanc, 6 mai 2022, Chamonix-Mont-Blanc. Ledeunff – concert Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc

2022-05-06 – 2022-05-06 Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie EUR Organisé dans le cadre de la 20ème édition du Printemps Musical par la MJC de Chamonix. Concert soul, blues et world music. Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc

dernière mise à jour : 2022-02-19 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

Détails Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Autres Lieu Chamonix-Mont-Blanc Adresse Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Ville Chamonix-Mont-Blanc lieuville Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc Departement Haute-Savoie

Ledeunff – concert Chamonix-Mont-Blanc 2022-05-06 was last modified: by Ledeunff – concert Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc 6 mai 2022 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie