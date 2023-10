Loto de l’Ecole de Lédergues Lédergues, 10 décembre 2023, Lédergues.

Lédergues,Aveyron

A 14h à la salle polyvalente. Nombreux lots. Ouverture des portes à 13h..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . .

At 2pm in the village hall. Many prizes. Doors open at 1pm.

A las 14.00 horas en la sala polivalente. Numerosos premios. Apertura de puertas a las 13.00 horas.

Um 14 Uhr in der Mehrzweckhalle. Zahlreiche Lose. Türöffnung um 13 Uhr.

Mise à jour le 2023-10-24 par ADT de l’Aveyron