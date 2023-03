Visite découverte en musique au jardin du Druide. L’Eden du Druide, 2 juin 2023, Nordheim.

Visite découverte en musique au jardin du Druide. 2 et 3 juin L’Eden du Druide Entrée gratuite. Uniquement sur réservation, 6 places par séance.

Le jardin de « l’Éden du Druide » est doté d’une collection d’arbres, arbustes et plantes, issue du monde de la permaculture et de l’agroécologie.

La visite du jardin sera agrémentée d’explications sur l’origine et la manière d’utiliser certaines plantes et arbres.

Je parlerai aussi de l’électroculture et de la magnétoculture.

Les cloches Furin en fonte Iwachu du Japon sonneront au gré du vent, accompagnées de carillon.

Des boutures de plantes pourront être distribuées gratuitement selon disponibilité.

L'Eden du Druide 4 rue des prunelles 67520 Nordheim Nordheim 67520 Bas-Rhin Grand Est 0603530073 Le jardin de l'Éden du Druide est une collection d'arbres, arbustes et plantes, issue du monde de la permaculture et de l'agroécologie. J'expérimente aussi l'électroculture sous forme d'antenne, pyramide en cuivre et anneau de Lakhovsky. J'ai commencé avec des buttes (lasagne) et des antennes en 2010, pour évoluer vers le respect du monde végétal et animal. Parking à 50 m : entre la rue des mirabelles et la rue des abricots.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T12:00:00+02:00

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T16:00:00+02:00

