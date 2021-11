Paris Théâtre de la Ville - Abbesses île de France, Paris L’Éden Cinéma Théâtre de la Ville – Abbesses Paris Catégories d’évènement: île de France

Racontée par ses enfants, l’obstination d’une mère face à la corruption de l’administration coloniale. Debout à l’avant-scène, Suzanne et Robert évoquent leur enfance marquée par le combat de leur mère dont les projets furent ruinés par la corruption de l’administration coloniale. Arrivée en Indochine en 1912 comme enseignante, Marie Donnadieu arrondit ses fins de mois en jouant du piano dans un cinéma de Saïgon. Grâce à ses économies, elle obtient en concession des terres pour les cultiver. Mais chaque année la récolte est détruite par la mer. Cette histoire autobiographique déjà racontée dans Un barrage contre le Pacifique, Marguerite Duras la reprend pour en donner une version scénique avec L’Éden Cinéma. Sensible et finement construite, la mise en scène de Christine Letailleur nous plonge dans le clair-obscur de souvenirs d’autant plus touchants qu’ils sont à haute teneur émotionnelle. Spectacles -> Théâtre Théâtre de la Ville – Abbesses 31 rue des Abbesses Paris 75018

