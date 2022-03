L’Eden cinéma Aix-en-Provence, 10 mai 2022, Aix-en-Provence.

L’Eden cinéma Théâtre du Jeu de Paume 17-21 Rue De l’Opéra Aix-en-Provence

2022-05-10 19:00:00 – 2022-05-10 Théâtre du Jeu de Paume 17-21 Rue De l’Opéra

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Réécriture libre pour le théâtre d'Un barrage contre le Pacifique, œuvre autobiographique de Marguerite Duras écrite en 1950, L'Éden cinéma retrace la vie de Suzanne et son frère Joseph, avec leur mère en Indochine. Tantôt enfants, tantôt adultes, Suzanne et Joseph revivent leur enfance, le combat insensé de leur mère contre l'injustice de l'administration coloniale. La mère, charismatique Annie Mercier, au bord de la folie, s'impose comme la figure centrale de ce huis-clos à ciel ouvert où se déchirent passions dévorantes, amour fraternel interdit, ruine familiale et colonialisme véreux.



Après avoir adapté Sade, Platon, Choderlos de Laclos, Christine Letailleur retrouve Marguerite Duras, dans une nouvelle mise en scène aussi épurée que la langue originelle est dépouillée. Les acteurs et les mots incarnent à eux seuls la puissante dramaturgie de la pièce.



Avec Alain Fromager, Annie Mercier, Hiroshi Ota, Caroline Proust.

Christine Letailleur réveille les fantômes du Pacifique, dans une adaptation fiévreuse de l’œuvre de Marguerite Duras où le drame intime se mêle à la Grande Histoire. Au Jeu de Paume

http://www.lestheatres.net/

