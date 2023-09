Bal trad’ avec le groupe FORMAT A 4 L’Eden broc, Le Creusot (71), 15 septembre 2023, .

Bal trad’ avec le groupe FORMAT A 4 Vendredi 15 septembre, 19h00 L’Eden broc, Le Creusot (71) 6 e /adhérents 4 euros

L’Eden vous propose un Bal trad animé par le groupe de musique traditionnelle Format A4. Formé de quatre amis nourris au sein de la musique de tradition, bressane et morvandelle, «Format A4» vous emmènera aussi revisiter un répertoire oublié, la chanson de 1900 à 1920. L’Eden est heureux de vous proposer un Bal traditionnel issu du Morvan . C’est le groupe Format A 4 qui accompagnera vos danses lors de cette soirée. La musique est jouée, comme toute bonne bourrée et toute scottish qui se respectent, à l’accordéon de Jérôme, à la cornemuse de Gilles et à la vielle de Christian auxquels s’ajoute le hautbois de Marie. Le répertoire se veut festif, la marche suit la valse, la java la mazurka. Deux chanteurs vous inviteront à leurs danses, quitte à vous en montrer les pas. Alors en place pour la première moitié ». Petite restauration typiquement bourguignonne crapiaux fait sur place et gouères sucrées .

Billetterie https://www.helloasso.com/associations/l-eden-71/evenements/bal-trad-format-a4

L’Eden broc, Le Creusot (71) 81, Rue Maréchal Foch

L’Eden broc, 71200 Le Creusot, France [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/l-eden-71/evenements/bal-trad-format-a4 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/45023 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

2023-09-15T19:00:00+02:00 – 2023-09-15T23:00:00+02:00

