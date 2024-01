TENSE OF FOOLS / FVZZ POPVLI Leda Atomica Musique Marseille, dimanche 18 février 2024.

TENSE OF FOOLS / FVZZ POPVLI ♫♫♫ Dimanche 18 février, 20h00 Leda Atomica Musique

Début : 2024-02-18T20:00:00+01:00 – 2024-02-18T22:00:00+01:00

Fin : 2024-02-18T20:00:00+01:00 – 2024-02-18T22:00:00+01:00

TENSE OF FOOLS

Dans un tumulte constant et une indécision permanente, Tense of Fools rends hommage à la folie onirique d’individus incapable de maitriser leurs propres pensées. C’est en musique que s’opère la transe, des paroles diffusées, des langues tournantes ou trans-communion. Plus rien n’a de sens !

Dans cet élan mystique, ces six musiciens siègent dans un rock : le nœud de l’esprit.

https://www.youtube.com/watch?v=POKhSYUO9eo

FVZZ POPVLI

Fondé à Rome par Pootchie et Datio en l’an XVI de notre ère, ce powertrio délivre à sa manière une musique directe et rugueuse, pleine de riffs lourds et fuzzy.

Leur son mélange les guitares lourdes de Black Sabbath avec la nonchalance d’un groupe de garage punk tout droit sorti de Californie. Le tout enrobé de psychédélisme à la sauce seventies.

https://fvzzpopvli.bandcamp.com/

Ouverture des portes 19h30

PAF : 5 euros

