Soirée de soutien au Vortex: CATCHY PERIL / MUMUSE Samedi 17 février 2024, 19h00 Leda Atomica Musique Entrée libre

Soirée de soutien au Vortex, agenda cdes oncerts souterrains Marseille (parce que le prix du papier flambe).

CATCHY PERIL

(Nuclear Post-Punk)

Marseille – FR

Dans un grésillement de tubes cathodiques, des mélodies vaporeuses surfent sur une pulse sauvage. L’énergie irascible du post-punk flirte avec des sonorités électro voluptueuses, glam et psychédéliques.

Quatre mômes espiègles, planqués sous un trench coat, jouent les entremetteurs sur un dancefloor en péril. Mon premier est à la fête, mon second fait frémir.

Entre crasse et paillettes, Catchy Peril s’impose dans le paysage rock Inde comme une tâche de sauce gravy sur un négligé de soie.

MUMUSE

Electro noise-punk

Electro cold speedée, sans la moindre trace de chant. Ornières sonores hypnotiques, drum-machine sans chair, basse noisy, minimalisme incisif. Un déroulé dark, froid, bruissant, mécanique, souillé, sans concessions. https://ganacherecords.bandcamp.com/album/gr066-mumuse-alrt

Et Ambiance cool au bar (passage de disques de bons goûts)

19h – prix libre

_____________________________________________________________

