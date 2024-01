VENUS AS A BOY Leda Atomica Musique Marseille, jeudi 1 février 2024.

VENUS AS A BOY ♫ROCK♫ Jeudi 1 février, 19h00 Leda Atomica Musique Prix libre + adhésion 3€

Début : 2024-02-01T19:00:00+01:00 – 2024-02-01T22:00:00+01:00

Pleins de choses du Rock // Marseille

Entre le post-punk, le garage, le psyché et l’alternatif, Venus As A Boy nous transporte dans un univers complexe en ne revendiquant aucune étiquette précise.

Leurs live à l’énergie sauvage et à l’atmosphère nomade nous font vibrer à travers un son brutal et abrasif contrasté par des mélodies mélancoliques à fleur de peau.

Ici, les guitares pleurent…et se mettent au service d’une voix tiraillée à la fois fragile, envoutante mais habitée. La basse ainsi que la batterie imposent quand à elles un rythme de croisière lourd et méthodique, zébrées d’électricité anglo-saxonne.

Avec un premier EP 5 titres à leur actif sorti en 2019 et bien remarqué par le label américain Holy Craps Record, le groupe transpire une vraie volonté d’évasion et de sincérité, livrant des émotions brutes et intimes.

https://linktr.ee/venuusband

Prix libre + adhésion.

