LOONS / DARKO’S AUFHEBUNG Leda Atomica Musique Marseille, samedi 27 janvier 2024.

LOONS / DARKO’S AUFHEBUNG ♫♫♫ Samedi 27 janvier, 20h00 Leda Atomica Musique Prix libre / adhésion annuelle 3€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-27T20:00:00+01:00 – 2024-01-27T22:00:00+01:00

Fin : 2024-01-27T20:00:00+01:00 – 2024-01-27T22:00:00+01:00

LOONS (Montpellier) / Alternative

Loons est un power trio de Montpellier dont les influences

oscillent entre Deftones et Nirvana, en passant par la belle scène

alternative francophone : Lysistrata, Slift et It It Anita en tête de proue.

Après avoir donné de bouillants concerts à Paloma ou au Rockstore, le trio travaille sur son premier album, et n’est pas prêt de s’arrêter de sitôt.”

https://www.instagram.com/loonstheband/

https://www.facebook.com/loonsmusic

DARKO’S AUFHEBUNG (Aix-en-Provence) / Shoegaze

Un nom tellement noise que personne n’arrive à le prononcer. Une musique tantôt mélancolique, emplie d’espoir ou bien traversé par des fulgurances de violences et d’énergie brute ; aérienne aux influences shoegaze (My Bloody Valentine, The Novembers), dreampop (Slowdive, Cocteau Twins) mixés à des influences progressives, expérimentales, post-rock et grunge/goth.

Suite à la sortie d’un premier album fin 2021 « Spread Whispers Into Blazing Dawns », enregistré à La Menuiserie (Lançon-Provence) et masterisé à Plätlin Mastering (Hambourg), est proposé sur scène la poursuite de la recherche alors entamée, entre espaces de son atmosphériques et psychédélismes accompagnés de voix intimistes, le tout ponctué par une violence instrumentale délibérément bruitiste. Tout reposant sur la juste balance entre douceur et violence, illustrée par le terme d’Aufhebung (Hegel).

Bandcamp : https://darkosaufhebung.bandcamp.com/

Facebook : https://www.facebook.com/Darkosaufhebung/

Instagram : https://instagram.com/darkosaufhebung/

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Leda Atomica Musique 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@loonstheband) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/401598914_350410334202830_6057283260793881303_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=c4dd86&_nc_ohc=SB0Y4DBwPhsAX9bP4LQ&_nc_oc=AQnRosjTTyn_7th_tWEkrU514OARfzvGJS9FXxvQ3UQyVAC0WQh0wtJLAi0YtRsoXl4&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&oh=00_AfANZkpcd_Jlm0rkH8lMcmGw9XvpXaHzTXIvQ7Zs5VNMcQ&oe=65A2CF43 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/loonstheband/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/loonstheband/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/loonsmusic »}, {« link »: « https://darkosaufhebung.bandcamp.com/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/Darkosaufhebung/ »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@darkosaufhebung) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-2.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/414234983_6852613508193808_6609049013854498489_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=c4dd86&_nc_ohc=znGLhkZf8OwAX9wq1k_&_nc_ht=scontent-iad3-2.cdninstagram.com&oh=00_AfA8sTutZEKaaGexlW3_IUD7r4XLSce8tEXBhN3gbs9E9w&oe=65A2A70D », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/darkosaufhebung/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://instagram.com/darkosaufhebung/ »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]