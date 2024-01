Farouche ZOé & the Electric Boys / WOLKEN Leda Atomica Musique Marseille, vendredi 26 janvier 2024.

Farouche ZOé & the Electric Boys / WOLKEN ♫♫♫ Vendredi 26 janvier, 19h00 Leda Atomica Musique Prix libre + adhésion annuelle 3€

Farouche ZOé & the Electric Boys

(FreakFolkDiscoPunk) Marseille – FR

Festif et désinvolte, avec ses chansonnettes soniques en Français, Napolitain, Anglais ou Allemand, FAROUCHE ZOé & les Garçons Électriques et son universel folk punk dance floor seront là en chair et en os pour vous retapisser les oreilles et vous faire tricoter des genoux.

A fond et toujours au second degré…un nightclubbing alternatif qui déboite, qui mixe les langues, les genres et les styles.

https://www.facebook.com/Farouche-ZOé-the-Electric-Boys

WOLKEN

