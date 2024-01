SANDCASTLE / TANTE HORTENSE Leda Atomica Musique Marseille, vendredi 19 janvier 2024.

SANDCASTLE / TANTE HORTENSE ♫♫♫ Vendredi 19 janvier, 19h00 Leda Atomica Musique Prix libre + adhésion annuelle 3€

Début : 2024-01-19T19:00:00+01:00 – 2024-01-19T22:00:00+01:00

SANDCASTLE :

Post Rock (Toulon – FR)

A la croisée des chemins entre la rage d’Idles, l’onirisme de Slowdive et le spleen de The Cure, le groupe développe une musique brute et sans concession profondément marquée par son époque.

Sur scène, elle prend la forme d’une cathédrale sonore en perpétuel mouvement dans laquelle chacun des cinq membres se libère, poussant le public à entrer dans son exutoire.

https://www.facebook.com/sandcastles.the.band

https://thebandsandcastle.bandcamp.com/album/home

TANTE HORTENSE :

Chanson Française (Marseille – FR)

Tante Hortense c’est de la chanson française à la fois délicate et abusée.

Non.

De la chanson en français, qui cherche à émouvoir en faisant parfois semblant de poursuivre un autre but, comme par exemple : DANSER.

Ça peut formellement être avec plein d’instruments acoustiques, ou alors avec des synthés et des boîtes à rythmes, ça a pu être proche de la samba, de la pop, de la folk indé et c’en est arrivé à quelque chose de plus brut et funky.

Tante Hortense s’est reformé récemment et repart sur les routes en mai 2023 avec son nouveau répertoire et un EP 6 titres tout neuf !

https://www.facebook.com/profile.php?id=100068883773010

https://www.youtube.com/watch?v=qklblyITM9U

