VOLYA / DO NUTS KILL ? Leda Atomica Musique Marseille, 13 janvier 2024, Marseille.

VOLYA / DO NUTS KILL ? Samedi 13 janvier 2024, 19h00 Leda Atomica Musique Prix libre + 3€ d’adhésion annuelle

Début : 2024-01-13T19:00:00+01:00 – 2024-01-13T22:00:00+01:00

Fin : 2024-01-13T19:00:00+01:00 – 2024-01-13T22:00:00+01:00

VOLYA :

ВОЛЯ|/VOLYA : liberté, volonté, désir… au gré de textes poétiques russes qui font écho aux soubresauts tragiques et violents de l’histoire, le concept du trio (boîte à rythmes, claviers, guitare, saxophone) se dévoile dans un voyage musical sur les traces de Kino, Siouxsie and the Banshees, The Sound…

https://www.facebook.com/profile.php?id=61554572158041

Photo by Floyd Renton

DO NUTS KILL ?

https://www.facebook.com/profile.php?id=61552749430193

_____________________________________________________________

Photo by Floyd Renton