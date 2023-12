GRUME Leda Atomica Musique Marseille, 6 janvier 2024, Marseille.

GRUME Samedi 6 janvier 2024, 19h00 Leda Atomica Musique Prix libre + 3€ d’adhésion

Début : 2024-01-06T19:00:00+01:00 – 2024-01-06T22:00:00+01:00

GRUME

(Electro artisanale)

GRUME est né d’un projet d’improvisation dont les seules limites étaient les instruments eux-mêmes.

Au fil des répétitions le son s’est affiné, des créations originales non figées ont émergé.

C’est naturellement que nos morceaux se sont structurés autour de rythmiques entraînantes et répétitives avec des sonorités électroniques analogiques et acoustiques.

Il en résulte un genre électro-rock progressif parsemé d’ambient.

https://www.instagram.com/grume.trio/…

https://www.facebook.com/profile.php?id=61553025442235

Leda Atomica Musique 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

