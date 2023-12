Concert de fin d’année de l’école Never Heal Leda Atomica Musique Marseille, 17 décembre 2023, Marseille.

Concert de fin d’année de l’école Never Heal Dimanche 17 décembre, 17h00 Leda Atomica Musique 3€ + adhésion 3€ (gratuit pour les élèves)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-17T17:00:00+01:00 – 2023-12-17T20:00:00+01:00

Fin : 2023-12-17T17:00:00+01:00 – 2023-12-17T20:00:00+01:00

Notre école de Never Heal vous offre un concert de fin d’année d’hiver

Tout niveau et tout style et pour notre plus grand bonheur sur la scène du Leda Atomica

Tout le monde est le/la bienvenu(e) et c’est l’occasion pour nous de nous mettre en situation!

Alors venez nous voir et passez ce moment Rock N Roll et plus !

3€ place gratuit pour les élèves

3€ d’adhésion tout le monde

_____________________________________________________________

Leda Atomica Musique 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]