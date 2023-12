GARCES KELLY / TOUS AU ZOO Leda Atomica Musique Marseille, 16 décembre 2023 18:00, Marseille.

GARCES KELLY / TOUS AU ZOO Samedi 16 décembre, 19h00 Leda Atomica Musique Prix libre / Adhésion annuelle 3€

GARCES KELLY :

(Noise Rock) Marseille – FR

Nourries et abreuvées de noise rock (Sonic Youth), de blues punk (Blues Explosion) ou de rock minimaliste (Shellac), les Garces grandissent, s’exhibent et donnent à entendre une musique nerveuse et spasmodique qui s’illustre sur les scènes marseillaises et d’ailleurs …

https://www.facebook.com/Garces-Kelly-232764203454717/

https://garces-kelly.bandcamp.com/releases

TOUS AU ZOO :

(Noise Techno) Marseille – FR

Tous au Zoo, c’est une guitare, une batterie et des boucles. Des boucles lancinantes, répétitives, des boucles chaloupées, des boucles agitées, impatientes, animales. Une spirale rythmique et intense aux influences Mathrock et électronique du rock indé. La visite au zoo fera sortir les zèbres de leur cage, au galop.

https://youtube.com/@tous-au-zoo

https://m.soundcloud.com/tous-au-zoo-taz

Leda Atomica Musique 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille

