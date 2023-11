Soirée « Closer Records »: BELPHEGHORZ / NO JAZZ QUARTET Leda Atomica Musique Marseille, 1 décembre 2023, Marseille.

Soirée « Closer Records »: BELPHEGHORZ / NO JAZZ QUARTET Vendredi 1 décembre, 19h00 Leda Atomica Musique Prix libre / adhésion annuelle 3€

BELPHEGHORZ

Electro-glam/punk (Marseille-FR)

À l’origine, un duo (issu des cendres de Lady Godiva : electro-glam/punk coupable de deux albums marquants, de 1999 à 2004), puis un trio, et désormais un quintet.

Ils portent des noms guerriers : Tallulah, Krees D, Mekanikman, Fred L. & Guyno de Saint Zach et sont issus de Marseille (Connaissez-vous la ville du crime ?)

Le son de BelpheGorZ reflète celui de la ville : bruyant, urbain et dangereux.

https://www.facebook.com/belphegorzofficial

NO JAZZ QUARTET

Garage Rock, (Marseille – FR)

Un combo avec une section rythmique qui roule comme un moteur bien huilé, deux chanteurs qui triturent des guitares aux tonalités australiennes, Sydney et Melbourne enfin réunies. Un quatuor qui vient de Marseille, l’Outback français, avec Sonic Polo (ex-The Holy Curse, Keith Richard Overdose,etc… ), James McClellan (Elektrolux, Shiloh ), Manu (Elektrolux, Shiloh), et Pierre (Mockers).

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064119543387

Leda Atomica Musique 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.facebook.com/belphegorzofficial »}, {« link »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100064119543387 »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T19:00:00+01:00 – 2023-12-01T22:00:00+01:00

