CURTISM / LAPHIGUE Leda Atomica Musique Marseille, 30 novembre 2023, Marseille.

CURTISM

(Shoegaze/Rock Alt)

Envoûtant comme entraînant, le shoegaze/altrock de Curtism dégage une énergie rare soutenue par des mélodies qui rappelle les Strokes, The Smiths ou encore les new-yorkais de DIIV. Un premier EP est prévu pour 2024.

LAPHIGUE

(pop/rock indé)

Laphigue est un jeune groupe indépendant Marseillais. Le quatuor propose une formule pop influencée par une pointe de rock vintage. Par leur nature acoustique, atmosphérique et parfois nerveuse, les compositions de Laphigue vous transportent dans un univers nostalgique guidé par la douceur des paroles et de la mélodie.

_____________________________________________________________

