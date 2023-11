LUJE / ORIGINS OF NEBULAE Leda Atomica Musique Marseille, 25 novembre 2023, Marseille.

LUJE / ORIGINS OF NEBULAE Samedi 25 novembre, 19h00 Leda Atomica Musique Prix libre / adhésion annuelle 3€

ORIGINS OF NEBULAE (Indie Rock – Marseille)

Origins of Nebulae c’est un groupe de 4 musiciens qui fait ses débuts en 2016 à Marseille en composant des titres inspirés du rock alternatif, indépendant et du post-rock.

Le mélange de ces différentes influences donne naissance à un premier album « Keep Breathing » autoproduit en 2017.

Le groupe crée ce rock planant caractéristique en s’appuyant sur deux voix lead complémentaires, des sons de guitares électriques aériens, de pianos et synthés toujours plus enveloppants, le tout rythmé par de riches mélodies à la basse et une batterie percutante et précise.

Le groupe est actuellement en pleine finalisation de leur 2ème album. L’occasion de venir découvrir quelques titres issus du prochain opus.

Spotify : https://open.spotify.com/int…/artist/7GIeMzsY623Zko3wEGPeR

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCJM1UJYJxxZ9PZpTCNBXf2Q

Facebook : https://www.facebook.com/on.official.4/

Instagram : https://www.instagram.com/originsofnebulae/

__ __ __ __

LUJE (Indie Rock – Lyon)

Depuis quelques années déjà, les cinq gaillards de Luje sèment leurs morceaux indie rock délicats et incisifs sur leur terre nourricière lyonnaise, et partout ailleurs.

Après avoir profité tranquillement

des paysages depuis la nationale avec la sortie de l’EP autoproduit Pablo 406 en novembre 2018 puis de plusieurs singles ponctuels ensuite, Valentin Thevenin, Théo Das Neves, Joaquim Hattermann, Félix Anessi et Kévin Lafort passent la cinquième et tracent à toute biture sur l’autoroute avec leur premier album. Composé et enregistré au Sample & Hold Studio à une période où l’acte de rébellion le plus fou consistait à trafiquer un bout de papier pour sortir de chez soi, Raving Track est sorti le 3 février de cette année.

À travers dix morceaux à la lisière entre pop et shoegaze, il dépeint cette course lente et universelle qu’on appelle la vie. Tantôt rieuse et haletante, tantôt ennuyeuse et navrante, elle est symbolisée pour chacun de nous par un circuit sur lequel nous pilotons à vue, composé de lignes droites mais aussi d’inévitables virages. De rodéos en embouteillages, Luje sublime cette inexorable dualité et raconte avec sincérité les moments de plénitude (« WithoutYou »), comme de doutes quant à l’avenir (« Oblique Projection »), et de remises en questions (« Italia »). Un effort où tension et relâchement se livrent à un bal effréné, orchestré par des percussions ardentes, des synthétiseurs en cascade, des boîtes à rythmes ondoyantes, des guitares épaisses, et par la voix retentissante du chanteur. Raving Track de Luje nous prouve qu’en bout de course, et malgré l’hostilité de l’asphalte brûlant : la lumière retrouve toujours son chemin.

Spotify : https://shorturl.at/ikHQ4

Youtube : https://shorturl.at/szT49

Facebook : https://shorturl.at/LPQ18

Instagram : https://shorturl.at/otW16

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Leda Atomica Musique 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://open.spotify.com/int…/artist/7GIeMzsY623Zko3wEGPeR »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 800, « description »: « Origins of Nebulae is a Indie/Post-rock french band, mixing soaring guitar sounds, keyboards and two lead voices that blend together. New album coming sooooon!! La bise u00e0 toi!nnOrigins of Nebulae are :nGwendan Percevault – Lead Vocal/Electric GuitarnMarin Boutonnet – Lead Vocal/Keyboards/Acoustic GuitarnDamien Lazzarini – Bass/Backing VocalnDylan De Angelis – Drums/Backing Vocaln », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Origins of Nebulae », « provider_name »: « YouTube », « thumbnail_url »: « https://yt3.ggpht.com/r0FsUIJqODvg-F-7E5gcOys2HROfq4udUMxAS3nbY_aYgG_m8RvU3HNYQQyPRJ4VadDhI8VbjQ=s800-c-k-c0x00ffffff-no-rj », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/channel/UCJM1UJYJxxZ9PZpTCNBXf2Q », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 800}, « link »: « https://www.youtube.com/channel/UCJM1UJYJxxZ9PZpTCNBXf2Q »}, {« link »: « https://www.facebook.com/on.official.4/ »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@originsofnebulae) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/399109923_201417226323237_4490774418809706770_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=c4dd86&_nc_ohc=ALWXgP2EK6gAX_agoJM&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&oh=00_AfC4ZcSRpEJ7rTwPiVamY5dc3VqEZ49l7idQM7UCOUvaiQ&oe=655936FA », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/originsofnebulae/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/originsofnebulae/ »}, {« link »: « https://shorturl.at/ikHQ4 »}, {« link »: « https://shorturl.at/szT49 »}, {« link »: « https://shorturl.at/LPQ18 »}, {« link »: « https://shorturl.at/otW16 »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T19:00:00+01:00 – 2023-11-25T22:00:00+01:00

2023-11-25T19:00:00+01:00 – 2023-11-25T22:00:00+01:00