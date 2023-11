TRIKLÖ / SNÜFF Leda Atomica Musique Marseille, 18 novembre 2023, Marseille.

TRIKLÖ / SNÜFF Samedi 18 novembre, 19h00 Leda Atomica Musique Prix libre / adhésion annuelle 3€

TRIKLÖ

(post-punk/coldwave)

Inspirant, entêtant et décapant, le gros son de TRIKLÖ a tout pour vous plaire.

Ces « trois garçons plein d’imagination » – qui ont été biberonnés au meilleur de la musique de la fin des années 70 et des 80’s, vous propose des chansons percutantes aux mélodies souvent coldwave, parfois death-rock mais toujours incontestablement post-punk!!

Bref! Que cela vous plaise ou non, ce trio saura à coup sûr réveiller le mélomane averti qui sommeille en chacun de nous et leur musique ne vous laissera certainement pas indifférent.

SNÜFF

(Garage Punk) Padova- ITA

https://snuffsnuff.it

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Leda Atomica Musique 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://snuffsnuff.it »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T19:00:00+01:00 – 2023-11-18T22:00:00+01:00

2023-11-18T19:00:00+01:00 – 2023-11-18T22:00:00+01:00