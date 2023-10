TALWARL / JESTER SOUL Leda Atomica Musique Marseille, 11 novembre 2023, Marseille.

TALWARL:

Duo de rock alternatif, le groupe Marseillais TALWARL est composé

d’Alexandre au chant lead et à la guitare, il compose les morceaux, les

textes, les thèmes musicaux et autres riffs de guitare ; Jonathan est à la

batterie, il s’occupe également de la partie basse, des chœurs et des

arrangements sur chaque morceau.

Alexandre est tailleur de pierre de profession, cette activité le plonge dans

une atmosphère particulière qui lui inspire des textes allant chercher des

thèmes mystiques sur une musique brute et magmatique.

Jonathan est musicien professionnel @jonathantoniuttimusic, il fut le

premier batteur des King Krab qui est un groupe de funk marseillais et le

percussionniste du Big Fish @lebigfishdemars, un groupe de covers

www.intomygroove.fr et ses propres compositions www.asthelast.com

Jonathan est multi-instrumentiste et réalise les parties de batterie, lignes de

basse, chœurs et arrangements de toutes sortes au sein du duo. Il récupère

les compositions brutes d’Alexandre et en fait des morceaux à part entière.

En 2022, le duo sort l’EP Sunset : Blue dont le titre éponyme fera partie de

la bande son du magazine télévisuel « Vue sur mer » sur France 3, diffusé

en décembre 2022.

L’artwork de l’EP à été réalisé par l’artiste méxicain Andrès Sabino qui

nous a conquis par son style unique et sa gentillesse.

https://linktr.ee/andressabino

Au printemps 2023, sort le clip du morceau Barricadoed Strong réalisé par

l’artiste américaine Mammas MaidenStudio.

https://www.youtube.com/watch?v=XemCnQOA4EM

Également au printemps 2023, deux des morceaux de l’EP figureront dans

le jeux vidéo Depths of Insanity du développeur suédois Sloppy Joe

Studio. Dans la suite de ce jeux vidéo figureront 3 de nos morceaux.

https://store.steampowered.com/…/Depths_of_Insanity/

Durant l’été 2023 sort la reprise du morceaux Understanding

d’Evanescence en collaboration avec les groupes américains Naerock et

Jamsteack, et l’australien The Fourth Watch au mix /mastering.

https://www.twitch.tv/fourthwatch_music

JESTER SOUL:

JESTER SOUL est un groupe de Heavy-rock/Stoner originaire du Sud de la France composé de JL (guitare, fondateur du groupe), Anne (chant), Niko (Basse), Boris (guitare) et Ben (Batterie). C’est à coup de riffs mélangeants puissance et groove que le groupe se créa une identité et un style musical.

En 2022, le groupe enregistra 3 titres « walking », « Master » et « Into my grave ».

Jester soul joue un rock graveleux, énergique et entrainant, parfois bourru parfois bluesy. Un style qui rappelle les ambiances chaudes des bars douteux de Palm Desert en Californie, berceau du Stoner-Rock.

https://jester-soul-band.com/groupe

https://youtu.be/spGJi9lhIfo?si=fu0HcrrFD1U8OYtj

